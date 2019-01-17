Лукашенко захотел тесно сотрудничать с Зимбабве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой заявил, что видит большой потенциал для сотрудничества двух стран.

«Мы хотели бы иметь тесное сотрудничество с государствами Южной Африки, и видим большой фронт работ для Беларуси в Зимбабве», – цитирует ТАСС Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия не может сотрудничать со всеми странами Африки на глубокой основе, так как не является гигантской страной.

«Поэтому мы пытаемся найти тех партнеров, с которыми мы могли бы выстроить стратегическое партнерство», – пояснил он.

По его словам, Белоруссия уже эффективно сотрудничает со странами Северной Африки – Египтом и Алжиром, а также с Суданом в Центральной Африке.

Лукашенко заметил, что у Белоруссии и Зимбабве есть определенные трудности в развитии отношений, но необходимо поставить цель и реализовать обсуждаемые проекты. В частности, к его будущему визиту в Зимбабве должны быть подготовлены четыре-пять конкретных контрактов.

Кроме того, Лукашенко заявил о готовности оказать Зимбабве помощь в преодолении внутриполитических и экономических трудностей.

«Ваша страна переживает нелегкие времена, нелегкие времена переживали и мы более 20 лет назад. Любая страна, которая пытается провести реформы, усовершенствовать собственную экономику, проходит этот сложный этап», – объяснил он.

В свою очередь Мнангагва сообщил, что в последний раз посещал Белоруссию четыре года назад, и с тех пор страны постоянно поддерживали тесные связи.

«Между нашими странами сложились очень тесные и хорошие взаимоотношения, моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну», – сказал он.

Он поблагодарил Лукашенко за поддержку в нелегкие для страны времена, которые настали из-за того, что на протяжении почти двух десятилетий Зимбабве подвергалась различным экономическим санкциям и фактически была изолирована.

Ранее Эммерсон Мнангагва побывал с визитом в Москве и провел переговоры с Владимиром Путиным. Мнангагва говорил, что ему может понадобиться помощь в модернизации армии Зимбабве.

Также Россия и Зимбабве подписали лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта «Дарвендейл», на месторождении, где добывается платина.