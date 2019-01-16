Антироссийский активист в Грузии, которому на голову надели урну, признан униженным

Активист радикальной молодежной организации «Россия – оккупант» Георгий Макарашвили, которому в октябре прошлого года в Гори на голову надели урну с отходами, признан прокуратурой пострадавшим, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как отмечается в сообщении генпрокуратуры Грузии, следствием установлено, что 10 октября Макарашвили и еще двое активистов данного движения проводили очередную акцию протеста перед зданием мэрии Гори.

По окончании антироссийской акции активисты решили прибраться за собой – они, в частности, разбросали на ступенях зерна, когда высокопоставленный чиновник мэрии взял урну с мусором и высыпал ее содержимое на голову Макарашвили.

Как отмечает прокуратура, в результате этого пострадавший «был унижен, поставлен в положение, когда были ущемлены его честь и достоинство, испытал сильную психологическую боль и пострадал морально».

Что касается чиновника, теперь по статье УК Грузии, которая предусматривает наказание за «унизительное и античеловеческое обращение», ему грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы или денежный штраф, а также отстранение от должности.

Активисты данного движения регулярно проводят антироссийские акции в городах Грузии, обвиняя Россию в «оккупации Абхазии и Южной Осетии».