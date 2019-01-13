При обрушении шахты в Китае погибли 19 человек

В результате обрушения крыши на угольной шахте в Северо-Западном Китае погибли по меньшей мере 19 человек, еще двое остаются под землей, сообщает администрация провинции Шэньси.

По данным China Daily, авария произошла в субботу в городе Шэньму на угольной шахте Лицзягоу, принадлежащей компании «Байцзи майнинг» (Baiji Mining). Во время инцидента под землей работали 87 человек, 66 из них после обрушения были эвакуированы в безопасное место, передает ТАСС.

Спасатели продолжают поиски двух шахтеров, причины аварии устанавливаются.

Напомним, в мае 2017 года в результате взрыва на угольной шахте в провинции Хунань в Китае погибли 18 человек.