Власти США заинтересовались посетившими инаугурацию Трампа украинцами

Украинские политики и бизнесмены, присутствовавшие на инаугурации президента США Дональда Трампа, заинтересовали возглавляющего расследование о «российском вмешательстве» спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет New York Times.

По данным издания, инаугурацию Трампа посетили «десятки украинских политических деятелей и бизнесменов». Некоторые из них якобы выражали готовность выступить в качестве посредников для нормализации отношений России и Украины и снятия антироссийских санкций, передает ТАСС.

Прокуроры выясняют, как украинцы получили приглашения в США, с кем встречались и что обсуждали. Также они опросили свидетелей на темы, касавшиеся связанных с Украиной незаконных действий лоббистов.

По данным издания, инаугурацию Трампа посетили Сергей Кивалов, Павел Фукс и Борислав Береза.

Также отмечается, что бывший украинский законодатель Андрей Артеменко рассказал, что его дважды допрашивали сотрудники ФБР и подчиненные Мюллера.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп не собирается отвечать на новые вопросы команды спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Ранее в США заявили о «непрекращающемся вмешательстве» России во внутренние дела Америки.