В России увеличили «возрастную» надбавку к пенсии

С 2019 года в России увеличена надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет; она составит 5 тыс. 334 рубля, сообщили в Пенсионном фонде.

Перерасчет доплаты произойдет автоматически, передает «Российская газета».

Изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают получающих социальную пенсию, а также выплаты по потере кормильца и пенсию по инвалидности I группы.

По сравнению с 2018 годом размер надбавки вырос на 400 рублей.

В фонде напомнили, что для трудоспособных неработающих граждан, ухаживающих за пенсионерами, предусмотрена ежемесячная доплата в 1,2 тыс. рублей (в некоторых регионах России действует повышающий коэффициент).

Эта сумма начисляется пенсионеру вне зависимости от его возраста. Она идет на расчеты с ухаживающим.

Кроме того, человеку, помогающему пенсионеру, будет засчитываться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали о порядке назначения пенсий в 2019 году.