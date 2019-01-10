Человеческие останки нашли в шахте лифта в Москве

Рабочие, проводившие ремонт в шахте лифта на юге Москвы, нашли человеческие кости, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В среду, 9 января, в отдел полиции по району Бирюлево Восточное поступило сообщение об обнаружении человеческих останков – костей черепа, ребер, бедренной кости – при проведении работ в шахте лифта одного из домов», – сообщил источник РИА «Новости».

Полиция проводит проверку.

Напомним, в октябре на территории московского зоопарка при замене теплотрассы также обнаружили фрагменты костей, по предварительным данным, являющихся человеческими.

В конце сентября рядом с храмом в центре Москвы также были обнаружены человеческие кости.