В московском зоопарке найдены человеческие кости

На территории московского зоопарка при замене теплотрассы обнаружили фрагменты костей, по предварительным данным, являющихся человеческими.

«Вечером 23 октября рабочие при замене теплотрассы по улице Большая Грузинская в городе Москве обнаружили 14 фрагментов костей», – сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Согласно предварительным данным, кости являются человеческими. В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза и устанавливаются обстоятельства случившегося, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на территории зоопарка кости находят не впервые. Во время проведения земляных работ недалеко от входа в зоопарк в 2016 году рабочие откопали костные останки.

В конце сентября рядом с храмом в центре Москвы также были обнаружены человеческие кости.