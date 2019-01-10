Украинский пограничник попытался съесть взятку

Инспектор пограничной службы Украины попытался съесть взятку, за получение которой его задержали, сообщили в нацполиции.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что инспектор пограничной службы пункта пропуска «Лужанка» за определенное вознаграждение помогает гражданам в занятии контрабандой, а именно за содействие в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны Европейского союза», – говорится в сообщении Нацполиции.

По данным следствия, пограничник вымогал 1 тыс. долларов, деньги получал частями.

Во время получения последней части взятки в размере 200 долларов его задержали. Он попытался избавиться от улики и попробовал съесть деньги.

На пункте пропуска проводятся процессуальные действия.

В сентябре Белоруссия решила увеличить численность пограничников на границе с Украиной, сообщалось о росте контрабанды.