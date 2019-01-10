Украинский пограничник попытался съесть взятку

Взгляд
10 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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США втянули Россию в «войну заложников»

Остается непонятным, зачем Дмитрий Макаренко поехал навстречу своему арестуФото: facebook.com/dmitriy.mkr
Москва и Вашингтон погружаются в войну заложников. Ее жертвами уже считаются Мария Бутина, Пол Уилан, а теперь еще и Дмитрий Макаренко. Их аресты все больше напоминают «зеркальные ответы» спецслужб друг другу. Но в Кремле подчеркивают: мы в принципе никогда не используем людей «в качестве пешек» в дипломатических отношениях. Удалось ли американцам навязать России свой стиль игры? Подробности...
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Студенты учатся управлять своим будущим

Проект нацелен на молодых людей, у которых пока еще нет управленческого опытаФото: managecup.ru
В конце 2018 года стартовала регистрация участников нового сезона проекта «Кубок «Управляй!». Это соревнование по менеджменту призвано выявить молодых людей из числа студентов вузов с задатками управленцев. Кубок проводится уже второй раз. Газета ВЗГЛЯД поговорила с некоторыми из победителей предыдущего состязания.  Подробности...
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Украина выбирает между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга

Молодой, привлекательный и знаменитый Владимир Зеленский знает, как соблазнить УкраинуФото: «Любовь в большом городе»/LPLS Film Production
Ни новогодние праздники, ни создание «новой украинской церкви» пока не помогли Порошенко выправить предвыборный рейтинг. В гонке за президентское кресло действующий лидер по-прежнему отстает от Юлии Тимошенко и идет «ноздря в ноздрю» с комиком Зеленским. Однако списывать со счетов нынешнего президента явно рано. Интриги в украинские выборы добавило появление «темной лошадки» с довольно темным прошлым.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Зависимости Китая от США пришел конец

Павел Волков, публицист
Планы Пекина требуют большого инфраструктурного проекта, за которым автоматически следует проект альтернативного мирового устройства. Речь об инициативе «Один пояс — один путь», охватывающей 68 стран и 40% мирового ВВП. Подробности...
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Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
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Революций без секса не бывает

Антон Крылов, журналист
Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
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          Украинский пограничник попытался съесть взятку

          10 января 2019, 09:16

          Текст: Анна Инсарова

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          Инспектор пограничной службы Украины попытался съесть взятку, за получение которой его задержали, сообщили в нацполиции.

          «В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что инспектор пограничной службы пункта пропуска «Лужанка» за определенное вознаграждение помогает гражданам в занятии контрабандой, а именно за содействие в беспрепятственном перемещении табачных изделий из Украины в страны Европейского союза», – говорится в сообщении Нацполиции.

          По данным следствия, пограничник вымогал 1 тыс. долларов, деньги получал частями.

          Во время получения последней части взятки в размере 200 долларов его задержали. Он попытался избавиться от улики и попробовал съесть деньги.

          На пункте пропуска проводятся процессуальные действия.

          В сентябре Белоруссия решила увеличить численность пограничников на границе с Украиной, сообщалось о росте контрабанды.


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