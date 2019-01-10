ФСИН начала проверку из-за смерти осужденного генерала в колонии

Проводится проверка в связи со смертью Владимира Полещука, которого осудили за мошенничество с квартирами, выделенными для военных Министерством обороны России, сообщили СМИ.

Управление ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводит служебную проверку, пишет «Коммерсант».

По словам источника ТАСС, рассматривается вопрос о том, следовало ли освободить Полещука в связи с тем, что он долгое время страдал от тяжелого заболевания.

В конце декабря Полещуку стало плохо, но вызванная бригада скорой помощи не смогла ему помочь и констатировали смерть.

Напомним, генерал-майор Полещук возглавлял отдел охраны труда и техники безопасности при Военной академии тыла и транспорта.

В 2017 году, когда он был уже на пенсии, его осудили на семь лет колонии общего режима за то, что он незаконно оформил на третьих лиц 16 квартир, в которые Минобороны хотело заселить военнослужащих.

При этом суд не лишил его полученных на службе орденов и медалей.