Избирательные участки закрылись в Москве

В Москве завершилось голосование на выборах мэра, началась обработка протоколов.

Мосгоризбирком сообщает, что к 20.00 явка составила 27,54%. Отмечается, что около 280 тыс. москвичей переписались на на загородные избирательные участки, там явка превысила 60%.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что сбоев и нарушений при голосовании не было, передает ТАСС.

В Москве, где 7,2 млн избирателей, работало 3 тыс. 808 избирательных участков.

На пост мэра Москвы претендуют действующий глава столицы Сергей Собянин (самовыдвиженец), Михаил Балакин («Союз горожан»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов («Справедливая Россия»).