Порошенко зациклился на «разрешении Путина»

Украина не собирается спрашивать у президента России Владимира Путина разрешения на евроинтеграцию, заявил глава страны Петр Порошенко.

Закрепление курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию должно быть зафиксировано в конституции, заявил Порошенко в интервью житомирскому телеканалу «СК1», сообщает пресс-служба украинского президента.

«Принципиальная позиция Украины заключается в следующем: мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения о нашей европейской интеграции, и о нашей евроатлантической интеграции. Это исключительное суверенное право украинского народа», – сказал он.

По его словам, большинство украинцев поддерживает движение Украины в сторону ЕС и НАТО, которое якобы является «единственным возможным и эффективным инструментом для обеспечения национальной безопасности».

«Так что ничего мы у Путина спрашивать не будем, – повторил Порошенко, – мы движемся вперед в Европу. Мы никому не дадим, чтобы кто-то угрожал Украине, включая в Азовском море», – отметил он.

Также Порошенко назвал неприемлемым для себя мир на условиях капитуляции Украины.

В августе Порошенко заявлял, что армия страны осуществляет полную перестройку всего сектора безопасности, в том числе вооруженных сил, под стандарты НАТО.

В июле Порошенко назвал вступление страны в Североатлантический альянс важнейшей целью для Киева, ранее он внес законопроект о закреплении «стратегических шагов» на пути вступления страны в НАТО.

В конце 2017 года Порошенко заявлял, что в «обозримом будущем» на Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и по членству в Евросоюзе.