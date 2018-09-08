Обнаружена «ключевая роль» Украины в канадской демократии

Министр науки и спорта Канады Кристи Данкан считает, что приезжие с Украины «сыграли ключевую роль» в демократии в североамериканской стране.

«Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии, и мы благодарны за это», – приводит ее слова «Укринформ».

Данкан сказала, что украинские иммигранты «много сделали и продолжают делать» для канадского общества, а также для политической и экономической жизни страны.

По ее словам, Канада «неизменно поддерживает» украинский народ и территориальную целостность украинского государства.

Напомним, Украина выпросила у Канады ежегодную финансовую помощь.

Кроме того, Канада разрешила поставку летального оружия на Украину и в августе заключила с этой страной договор о поставке снайперских винтовок.