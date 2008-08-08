Украина заявила претензии на донских казаков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что донские казаки имеют непосредственное отношение к Украине.

«Год украинской культуры в Австрии. Будет много современного украинского арта, книг, музыки и драйва. Донских казаков обещаем не везти, хотя и они на самом деле много в чем наши», – написал Климкин в своем Twitter.

Донские казаки – самое многочисленное из казачьих войск Российской империи. Донское казачье войско – первое по старшинству в казачьих войсках с 3 января 1570 года, когда они получили первую царскую грамоту от Ивана Грозного. Штаб Донского казачьего войска располагается в городе Новочеркасске.

Донское войско размещалось на территории, называвшейся Областью войска Донского, которая занимала современные Ростовскую и Волгоградскую области России, а также части Луганской и Донецкой областей Украины.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем намекнул, что недоволен приглашением президента России Владимира Путина на свадьбу к главе МИД Австрии Карин Кнайсль. «Есть четкое понимание, что никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российского агрессора», – сказал Порошенко. Он также заявил, что 2019 год объявлен годом украинской культуры в Австрии.

Напомним, Путин посетил свадьбу Кнайсль, где немного потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Подарком президента на свадьбу стало выступление казачьего ансамбля.