Ослабление рубля назвали личной проблемой 65% россиян

Ослабление рубля сочли проблемой для России 74% граждан, еще 65% увидели в этом проблему для себя лично, следует из данных опроса исследовательского холдинга Ромир.

Из данных исследования Ромир также следует, что чем старше россияне, тем меньшее значение имеют для них колебания курсов валют. Так, среди граждан в возрасте от 18 до 34 лет 78% заявили, что эта проблема касается их лично, в то же время как среди опрошенных в возрасте от 60 лет мнения разделились почти поровну: 53% заявили, что эта проблема касается их лично, но 47% отвергли утверждение.

При этом доля тех, кто считает снижение курса рубля проблемой не только для себя, но и для государства, оказалась заметно выше. Утвердительно на этот вопрос ответили 74% россиян. Доля молодых респондентов среди них оказалась выше: 82% среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет, и 81% – в группе от 25 до 34 лет.

Чаще других утвердительный ответ давали в Уральском федеральном округе – 84%. Реже, чем в целом по стране – в Северо-Западном. Снижение рубля там посчитали проблемой для государства только 63% опрошенных.

«Довольно часто можно слышать тезис о том, что если ты зарабатываешь в рублях и рассчитываешься в национальной валюте, то бояться колебаний курса не стоит. Опрос опровергает это утверждение. Две трети населения обеспокоены и следят за ситуацией, причем переживают за свое материальное благополучие даже меньше, чем за страну в целом», – заявил доктор социологических наук, президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин.

Интересно, что при этом только 29% респондентов полагают, что власти делают все, чтобы не допустить резких колебаний курса валют. Еще 71% опрошенных уверены в обратном. В то же время меры правительства по поддержке рубля считают достаточными только 22% граждан в возрасте от 18 до 45 лет. Среди респондентов старше 60 лет утвердительно на этот вопрос ответили 40%.

В опросе, проведенном посредством системы голосовых сообщений IVR, приняли участие более 1,4 тыс. человек старше 18 лет из всех федеральных округов.