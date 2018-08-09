Полиция начала расследование загадочной смерти модели-блогера на яхте миллиардера

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия пообещала помочь ДНР найти убийц Захарченко
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Новыми именами бригад ВСУ Порошенко шлет сигнал Москве, Минску и Будапешту
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Эпоха легенд ушла – и слава Богу!
Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
Массовый культ поклонников бога по имени «Успешный Успех»
Елена Жосул, советник председателя Синодального информационного отдела
Менеджеры бизнес-школы, которая привозила в Россию Роббинса, накануне обрывали мой мобильный с иеговистской страстью. Ну кто-нибудь из маститых религиоведов уже проанализирует его, в конце-то концов? Подробности...
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Война без правил у российских границ
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мы как-то привыкли считать, что бесцеремонная линия Запада в отношении Украины с середины 2000-х годов стала результатом недооценки того, насколько серьезной окажется российская реакция. А почему бы не предположить, что это не так? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса
Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиковПодробности...
Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко
В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбицийПодробности...
В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон
На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легкихПодробности...
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