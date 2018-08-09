Полиция начала расследование загадочной смерти модели-блогера на яхте миллиардера

В Греции правоохранительными органами открыто расследование по факту смерти австралийской модели и блогера Шинейд Макнамары, которую обнаружили на яхте мексиканского миллиардера.

В четверг 20-летнюю модель обнаружили на яхте Mayan Queen IV в Кефалонии в критическом состоянии. Во время транспортировки в больницу Афин на вертолете Макнамара скончалась, не выходя из состояния комы.

Модель работала на судне во время круиза по Европе длиной в 4 месяца, откуда публиковала фотографии в Instagram. О ее должности и функциях не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Times.

Согласно данным News.com.au, во время происшествия на борту яхты присутствовали лишь члены экипажа, обнаружившие Макнамару без сознания. Миллиардер и его семья покинули судно за несколько дней до инцидента.

Один из родственников погибшей заявил, что считает смерть модели несчастным случаем.

Австралийские СМИ сообщают, что яхта находится в собственности одного из богатейших людей Мексики – 87-летнего миллиардера Альберто Байлереса, чье состояние Forbes оценил в 9,6 млрд долларов.