Лавров раскритиковал идеи Волкера по миссии ООН в Донбассе

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что идеи спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера по возможному введению миссии ООН в Донбасс перечеркивают Минские соглашения.

Лавров подчеркнул, что Волкер «продвигает идеи, которые просто перечеркивают договоренности, достигнутые в Минске руководителями России, Германии, Франции и Украины», передает ТАСС.

Глава МИД России напомнил, что в Минских договоренностях содержалось требование о прямых переговорах между Киевом и провозглашенными республиками, об особом статусе Донбасса и о проведении выборов в этом регионе.

По словам Лаврова, Волкер предлагает отправить в Донбасс 20-30 тыс. вооруженных военных с тяжелой техникой в рамках сил ООН, и 500-600 гражданских – чтобы создать администрацию, «которая распустит все существующие административные органы и будет сама определять, когда и как проводить выборы».

«Это вот так в США видят выполнение договоренностей», – с иронией заметил российский министр по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне Лавров призвал Запад вразумить Киев, который «тешит себя иллюзиями» о введении оккупационных сил в Донбасс.

Ранее в Кремле указали на ответственность Украины за пробуксовку Минских соглашений.