Иран ответил на обвинение Израиля в наличии ядерного склада

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о складе ядерных материалов, якобы найденном в Тегеране.

«После того как США и Израилю не удалось разыграть антииранские сценарии, эти смехотворные заявления и это шоу премьер-министра Израиля не стали неожиданностью. Это новое представление властей Израиля, которое мы категорически отрицаем, хотя оно даже не стоит того, чтобы о нем говорить», – сказал Касеми, передает РИА «Новости».

По его словам, только МАГАТЭ уполномочен делать подобные заявления. Касеми напомнил, что последние 12 отчетов агентства подтвердили исполнение Ираном ядерных обязательств.

«Израиль должен знать, что в современную эпоху весь мир, как сам Нетаньху уже увидел, просто громко посмеется над такими ложными, оскорбительными и пустыми высказываниями и фальшивыми представлениями», – отметил он.

Напомним, Нетаньяху заявил, что разведка еврейской страны обнаружила в Тегеране секретный склад с «тоннами атомных материалов». С трибуны ООН Нетаньяху также призвал европейские страны поддержать возобновление американский санкций против Ирана.