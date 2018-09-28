Российский рынок акций снизился в рамках коррекции

В начале торгов в пятницу российский рынок акций снижается в рамках коррекции.

По данным на 10.11 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,1% – до 2448 пунктов, передает РИА «Новости».

Индекс РТС снизился на 1%, до 1176 пунктов.

Акции «Норникеля» потеряли 6%, так как торгуются уже без дивидендов.