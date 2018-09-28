На Украине пожаловались на проблемы с получением виз в Европу

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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
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Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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США набирают армию шпионов

Джина Хаспел затеяла генеральную уборку в ЦРУ, кардинально пересмотрев приоритеты и основные методы работы разведкиФото: Jason Reed/Reuters
ЦРУ готовится масштабно расширить зарубежные резидентуры, в том числе за счет набора в свои ряды американцев с иностранными корнями. Новая армия шпионов позволит противостоять угрозам со стороны Ирана и Китая, скромно объяснила директор ЦРУ Джина Хаспел. Что на самом деле стоит за увеличением в США спроса на шпионаж и как это может быть связано с Россией? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Кожемяко – человек, способный на поступок

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Давайте в отношении Кожемяко введем критерий: тот, кто в состоянии семь часов без остановки откапывать в слежавшемся снеге задыхающихся и умирающих людей, осознавая, что и его может засыпать лавина, вот он пусть и критикует этого человека. Подробности...

Бунт Европы против своего ничтожества

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решение Берлина, Лондона и Парижа пойти против США в вопросе о ядерной сделке с Ираном стало геостратегической сенсацией. Неизвестно, сколько они на этой позиции продержатся, особенно Соединенное Королевство, но прецедент неспособности «сверхдержавы» обнулить разом всю многостороннюю дипломатию создан. Подробности...
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С гуглом по жизни

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Двадцать лет назад мир изменился навсегда. У всех нас изначально разные возможности, и знание доступно не всем, но интернет и Google уравняли шансы. В этом куда больше надежды для нашей цивилизации, чем в том, что сделал Сэмюэл Кольт. Подробности...
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          На Украине пожаловались на проблемы с получением виз в Европу

          28 сентября 2018, 09:41

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Украинцы, получившие грант от компании Apple и итальянской академии, долгое время не могут получить визы для обучения в Неаполе, в то время как российские участники программы оформили визы в течение двух дней, сообщил украинский радиоведущий Александр Сказкин.

          Сказкин написал в Facebook, что из-за бюрократизма в итальянском консульстве семи украинским получателям гранта уже десять дней не выдают национальные визы категории D, необходимые для обучения на Апеннинах.

          При этом россияне получили такую же визу за два дня.

          «И оно не удивительно – у них же нет безвиза, им нужнее», – иронизирует радиоведущий.

          Он также задался вопросом: «Итальянцы не любят украинцев?».

          При этом в комментариях некоторые пользователи пошутили о «пользе» безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

          Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.

          В декабре 2017 года ЕС выдвигал требования по сохранению безвиза для украинцев.

          Отметим, что в сентябре президент Украины Петр Порошенко был лишен звания почетного гражданина итальянской Вероны.

          Объясняя нынешнее решение, председатель «Ассоциации Венето – Россия» Лучано Сандона, которая была инициатором данного шага, заявил, что это стало актом справедливости в отношении «как минимум противоречивого персонажа, который не заслужил почетного гражданства Вероны, одного из самых красивых и важных городов Италии».


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