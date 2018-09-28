На Украине пожаловались на проблемы с получением виз в Европу

Украинцы, получившие грант от компании Apple и итальянской академии, долгое время не могут получить визы для обучения в Неаполе, в то время как российские участники программы оформили визы в течение двух дней, сообщил украинский радиоведущий Александр Сказкин.

Сказкин написал в Facebook, что из-за бюрократизма в итальянском консульстве семи украинским получателям гранта уже десять дней не выдают национальные визы категории D, необходимые для обучения на Апеннинах.

При этом россияне получили такую же визу за два дня.

«И оно не удивительно – у них же нет безвиза, им нужнее», – иронизирует радиоведущий.

Он также задался вопросом: «Итальянцы не любят украинцев?».

При этом в комментариях некоторые пользователи пошутили о «пользе» безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

Напомним, с 11 июня 2017 года граждане Украины могут без виз посещать страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта.

В декабре 2017 года ЕС выдвигал требования по сохранению безвиза для украинцев.

Отметим, что в сентябре президент Украины Петр Порошенко был лишен звания почетного гражданина итальянской Вероны.

Объясняя нынешнее решение, председатель «Ассоциации Венето – Россия» Лучано Сандона, которая была инициатором данного шага, заявил, что это стало актом справедливости в отношении «как минимум противоречивого персонажа, который не заслужил почетного гражданства Вероны, одного из самых красивых и важных городов Италии».