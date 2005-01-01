Кудрин оценил уровень бедности в России

Уровень бедности в России остается высоким, но в 2018 году доходы населения покажут рост, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Уровень бедности сохраняется высоким. 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения, имеют доход ниже прожиточного минимума», – цитирует ТАСС выступление Кудрина в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.

По его словам, несмотря на экономический рост и хорошие прогнозы, в 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП.

«За последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%», – отметил он.

По его прогнозам, в 2018 году реальные доходы населения начнут расти.

«Надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения, за первые восемь месяцев они выросли на 2,6%. Реальный рост размера пенсий в прошлом году, тем не менее, был уже положительный, составил 3,6% после двухлетнего перерыва, в течение которого и у пенсионеров реальные доходы, к сожалению, снизились на 7,1%. В первые семь месяцев этого года мы тоже видим рост реальных доходов пенсионеров, это обнадеживает», – заметил глава СП.

На прошлой неделе Алексей Кудрин выражал надежду, что по итогам 2018 года будет зафиксирован рост реальных доходов россиян.

В июле Росстат сообщал, что количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилось впервые с 2012 года.