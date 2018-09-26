На выборах главы Хабаровского края победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, подтвердил местный избирком.

По итогам заседания по утверждению итогов губернаторских выборов председатель комиссии Геннадий Накушнов сообщил, что Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, а его соперник Вячеслав Шпорт – 27,97 %.

За Фургала проголосовали 325 тыс. 566 жителей региона, за Шпорта – 156 тыс. 871, передает РИА «Новости».

Жалоб, влияющих на итоги голосования, не было, Фургал «признан избранным губернатором Хабаровского края», сообщил Накушнов.