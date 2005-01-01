Выбран мэр Екатеринбурга

Депутаты седьмого созыва гордумы Екатеринбурга на первом заседании избрали мэром города заместителя губернатора региона Александра Высокинского.

Высокинский был одним из трех кандидатов, которых конкурсная комиссия рекомендовала для избрания на этот пост, отмечает ТАСС.

Кандидатов отбирали шесть человек, которые представляют областной и городской уровни власти. В итоге на пост главы Екатеринбурга кроме Александра Высокинского были рекомендованы зампредседателя заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков и юрист Надежда Абакумова.

Высокинский работал заместителем главы администрации города, курировал вопросы экономики и финансов. С февраля 2016-го стал вице-премьером председателя правительства области, а потом – заместителем губернатора региона.

Напомним, 25 мая этого года Гордума Екатеринбурга отменила прямые выборы мэра города. Принять поправки было необходимо, чтобы привести устав города в соответствие с областным законодательством.

С 2010 года в Екатеринбурге действовала система прямых выборов мэра. Согласно принятым изменениям, главу города теперь будут избирать депутаты городского парламента из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.