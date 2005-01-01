Представитель Пентагона подполковник Кон Фолкнер выступил с утверждением о том, что международная коалиция во главе с США якобы не вывозила боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По словам Фолкнера, возглавляемая США коалиция якобы «остается нацеленной на уничтожение остатков ИГ* в Сирии и достижение их поражения по всему миру, а не на их транспортировку», передает РИА «Новости».

Напомним, в минувшую субботу стало известно, что международная коалиция во главе с США вывезла боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Через несколько часов после этого отряды СДС уничтожили командный бункер боевиков на восточном берегу Евфрата, в пограничном с Ираком районе Сирии.