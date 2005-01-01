Пентагон отказался признавать эвакуацию боевиков из провинции Дейр-эз-Зор

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24 сентября, понедельник | Последнее обновление — 09:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Глава ВАДА выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА
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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию
Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии
В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+
У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Мы давным-давно Европа, если она вообще существует
Андрей Тесля, кандидат философских наук
Есть много способов быть Европой – немецкий, испанский, болгарский. Но чего нет, так это единого способа быть европейцем. Но только такого способа и взыскует душа русского человека. Подробности...
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Четыре причины популярности Абэ
Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...
Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их
Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
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Путин пострелял из снайперской винтовки
Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была пораженаПодробности...
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки
Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водкиПодробности...
В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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