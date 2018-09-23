На границе Ирака и Сирии уничтожен командный бункер боевиков

Подземный бункер, использовавшийся боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» в качестве командного пункта, был уничтожен отрядами СДС в пограничном с Ираком районе Сирии, на восточном берегу Евфрата, сообщило курдское агентство Фират.

В ходе операции по зачистке пограничного с Ираком района Сирии на восточном берегу Евфрата отряды коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) ликвидировали 26 боевиков, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что международная коалиция во главе с США вывезла боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.