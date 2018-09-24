Альянс Пашиняна победил на выборах в совет старейшин Еревана

Предвыборный блок «Мой шаг», в который входит возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», победил на выборах в совет старейшин (горсовет) Еревана, набрав 81,06% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома республики.

Согласно результатам подсчета бюллетеней со всех 475 участков, за блок «Мой шаг» проголосовали более 294 тыс. избирателей из 370,3 тыс. человек, пришедших на выборы, передает РИА «Новости».

Второе место с результатом 6,95% заняла партия «Процветающая Армения», возглавляемая крупным армянским предпринимателем Гагиком Царукяном. Третье место за блоком «Свет», который поддержали 4,99% избирателей. Явка на выборах составила 43,65%.

В связи с тем, что по итогам выборов в горсовет Еревана блок «Мой шаг» получил более 50% мест, возглавляющий список партии кандидат, в соответствии с законом о местном самоуправлении, считается избранным мэром столицы Армении.

Напомним, в июле партия «Гражданский договор» выдвинула на пост градоначальника Еревана комика Айка Марутяна. Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий после акций протеста с требованием его отставки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, чего добился Пашинян за первые три месяца во власти.