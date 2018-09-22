Лучшему игроку ЧМ-2018 вынесли приговор

Хорватский футболист, признанный лучшим игроком чемпионата мира по футболу в России, Лука Модрич приговорен к условному сроку за неуплату налогов в Испании.

Модричу, выступающему за мадридский «Реал», назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно, передает «Рен-ТВ» со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

Суд установил, что за шесть лет работы в Испании Модрич не выплатил 900 тыс. евро налогов.

Помимо условного срока ему назначили штраф в размере 1,4 млн евро.

Суд Испании может вынести условное наказание, если подсудимому грозит менее двух лет, и он признал вину. Этой возможностью ранее воспользовались футболисты Лионель Месси, Криштиану Роналду и тренер Жозе Моуринью.

Напомним, полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Гол, забитый Лукой Модричем в ворота Аргентины на групповом этапе занял третье место в рейтинге лучших голов ЧМ-2018.