В США рассказали о влиянии новых санкций против «Сухого»

США не будут запрещать экспорт комплектующих для производящихся в России самолетов Sukhoi Superjet 100, заявил высокопоставленный сотрудник американской администрации.

В ответ на вопрос о том, могут ли попасть под санкции поставки комплектующих для самолетов на заводе «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре, американский чиновник сказал, что США «не нацелены на такие вещи, как поставка комплектующих и поддержание летной годности», передает РИА «Новости».

«В настоящее время это не является нашим приоритетом», – сказал он.

Изначально производство самолета SSJ-100 предполагало использование до 80% импортных комплектующих, но доля постепенно снижалась. В новой версии SSJ-100R предусмотрено использование до 50-60% российских компонентов.

В четверг в американский санкционный список были добавлены 33 компании и физических лица из России, которые якобы связаны с «оборонным и разведывательным сектором». В том числе в списке оказался производящий самолеты «Су» Комсомольский авиазавод им. Гагарина.

Ранее сообщалось, что российский лайнер SSJ-100 может попасть под американские санкции.