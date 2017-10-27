Российский лайнер SSJ 100 может попасть под американские санкции

Обсуждаемые в США санкции в отношении компании «Сухой» могут коснуться гражданского самолета SSJ 100.

Помощник американского министра финансов Маршалл Биллингсли, заявив о возможности введения санкций против «Сухого», напомнил о том, что пассажирские самолеты компании эксплуатируют и в США, сообщает «Коммерсант».

В ОАК и «Сухом» пока отказались комментировать вероятность введения санкций.

Источники издания сообщили, что в компании обеспокоены и учитывают пессимистичный сценарий.

По мнению исполнительного директора «Авиапорта» Олега Пантелеева, влияние потенциальных санкций на военный экспорт будет косвенным, так как в истребителях «Сухого» нет комплектующих из стран НАТО, но у SSJ 100 есть поставщики из США и ЕС.

Он считает, что в ответ на распространение американских санкций на гражданские программы Россия может запретить поставки титана «ВСМПО-Ависмы» для Boeing и закрыть рынок для самолетов Boeing.

В четверг Маршалл Биллингсли сообщал, что американское министерство финансов может ввести санкции против российской авиастроительной компании «Сухой» в связи с якобы использованием ее самолетов при «химатаках» в Сирии.

Ранее Вашингтон заявил о готовящемся к ноябрю втором пакете жестких санкций из-за отказа России провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия.

В октябре прошлого года США уже вводили санкции против «Сухого».