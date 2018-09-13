США собрались ввести санкции против «Сухого»

Американское министерство финансов может ввести санкции против российской авиастроительной компании «Сухой» в связи с якобы использованием ее самолетов при «химатаках» в Сирии, сообщил помощник главы ведомства Маршалл Биллингсли.

«Мы изучаем [компанию] «Сухой». Разумеется, мы очень обеспокоены тем, что ее самолеты были использованы в химических атаках на невинных людей в Сирии», – приводит его слова РИА «Новости».

Так Биллингсли ответил на вопрос о том, почему санкции не вводятся против компании «Сухой», продукция которой «помогает российским действиям на Украине и в Сирии».

Самолеты производства «Сухого» стоят на вооружении как ВКС России, так и сирийской авиации.

Ранее в четверг в Госдепе сообщили, что Россия не разрешила провести инспекцию объектов, связанных с программой химического оружия, поэтому Вашингтон готовит к ноябрю второй пакет жестких санкций.

В октябре прошлого года США уже вводили санкции против «Сухого». В Совфеде говорили, что действия Вашингтона против российского оборонно-промышленного комплекса являются недобросовестной попыткой вытеснить Россию с европейского рынка.