Скончалась актриса из сериала «Санта Барбара»

В США в возрасте 86 лет умерла американская актриса Сьюзан Браун, сообщают СМИ.

Информацию подтвердил исполнительный продюсер Френк Валентини, передают «Вести.ru» со ссылкой на Hollywood Reporter.

Браун известна в России по роли Джанет Лэйн в сериале «Санта Барбара».

Наибольшую популярность актрисе принесла роль в сериале «Главный госпиталь». Браун была номинирована на премию «Эмми», передает ТАСС.