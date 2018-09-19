Соперники на выборах губернатора Хабаровского края обсудили проблемы региона

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, прошедшие во второй тур выборов главы региона, обсудили проблемы края, сообщила пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко.

«Встреча, действительно, была, она состоялась утром на строящейся у Хабаровска дамбе», – цитирует ТАСС Томченко, прокомментировавшую появившееся в соцсетях видео беседы двух кандидатов.

По ее словам, кандидаты осматривали дамбу и «говорили о проблемах в целом по краю». В частности, по ее словам, речь шла о возвращении льгот на проезд для пенсионеров.

В пресс-службе губернатора Хабаровского края рассказали, что встреча Шпорта с Фургалом носила личный характер и касалась достигнутых ранее договоренностей.

Во вторник Шпорт в видеообращении предложил Фургалу перейти на работу в правительство края на должность первого заместителя губернатора. Фургал согласился.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор – единоросс Шпорт – получил 35,62% голосов, 0,19% уступив Фургалу. Второй тур назначен на 23 сентября.