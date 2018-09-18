Хабаровский губернатор переманил конкурента из ЛДПР в свою команду

«Действия Сергея Фургала совершенно не противоречат демократическому процессу», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя решение депутата, который после выхода во второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае согласился на предложение действующего губернатора перейти в его команду.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова назвала «нормальным демократическим процессом» переговоры между действующим губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом и депутатом Госдумы от ЛДПР Сергеем Фургалом. В результате Фургал принял предложение губернатора перейти на работу в региональное правительство. Таким образом, он фактически отказался от дальнейшей борьбы за губернаторское кресло.

По ее словам, действия Фургала не противоречат демократическому процессу. «Оба этих человека – политики, которые могут добиваться своих целей теми или иными способами. Для соперника Шпорта такого рода договоренность – вполне политическая победа. Поэтому ни о каких нарушениях принципов демократии речи не идет», – считает Федорова.

Вместе с тем политолог не исключила, что кого-то из сторонников Фургала может не устроить подобная договоренность, что скажется на предстоящем повторном голосовании 23 сентября в виде снижения явки.

«Часть избирателей Фургала могут воспринять это как то, что он «продался», пошел на компромисс, предал их интересы. Это может повлечь за собой некоторое уменьшение голосов за него. Но тут зависит от мотивации голосования. Если люди хотят голосовать за его повестку, за его программу, то многие вполне могут прагматично решить, что, если он будет работать в правительстве области, тем больше у него шансов реализовать то, что он собирается сделать. Поэтому я драматичного оттока голосов не предсказываю», – подытожила Федорова.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор – единоросс Шпорт – получил 35,62% голосов, 0,19% уступив Фургалу. Явка составила 36,09%. Повторное голосование назначено на 23 сентября. Во вторник Шпорт в видеообращении предложил Фургалу перейти на работу в правительство края на должность первого заместителя губернатора.

«Сегодня я услышал предложение Вячеслава Ивановича Шпорта. Что хотелось бы сказать: я никогда не гнался за большими погонами, для меня не является важным должность, для меня является важным возможность выполнить ту задачу и те обещания, которые я вам давал. Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей края», – сказал Фургал в ответном видеообращении.