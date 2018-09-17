В центре Москвы произошла крупная авария с участием Lamborghini

В центре Москвы водитель Lamborghini врезался в несколько дорогостоящих автомобилей у одного из ресторанов на Новом Арбате после того, как столкнулся с легковушкой, двигавшейся по встречной полосе.

Пытаясь обойти плотный поток автомобилей, водитель выехал на встречную полосу, в этот момент справа в него врезался Lamborghini. От удара итальянский автомобиль развернуло, он врезался в Maybach, Bentley, Porsche, Mercedes и Gelandewagen, сообщает «Пятый канал». Инцидент произошел в минувший понедельник.

Gelandewagen принадлежит блогеру Гусейну Гасанову, он опубликовал в Instagram ролик, в котором сообщил, что в момент ДТП находился в ресторане, и призвал автолюбителей не гонять по дорогам.

По данным телеканала Вести.ру это ДТП стало самым дорогим за год. Ущерб от аварии оценивается в 15 млн рублей.