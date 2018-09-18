Путин приехал на инаугурацию Собянина

Президент России Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье», где начинается церемония инаугурации Сергея Собянина, победившего в выборах на пост мэра столицы.

Церемония инаугурации началась на 40 минут позже запланированного.

На данный момент Собянин уже официально вступил в должность, отмечает РИА «Новости».

В ходе инаугурации избранный мэр получил должностной знак главы города и произнес присягу.

После выборов сообщалось, что инаугурация мэра пройдет в недавно открывшемся концертном зале «Зарядье».

Мосгоризбирком подписал итоговый протокол по результатам выборов мэра Москвы и официально утвердил избрание Собянина мэром 12 сентября. За Собянина на выборах, прошедших 9 сентября, проголосовали 70,17% пришедших на выборы, или 1,58 млн человек.

Впервые Собянин занял пост мэра Москвы в октябре 2010 года, после того как Юрий Лужков, проработавший на должности столичного градоначальника 18 лет, был досрочно отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента.