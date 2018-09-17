Вашингтону указали на отсутствие доказательств причастности Москвы к отравлению брата Ким Чен Ына

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов прокомментировал газете ВЗГЛЯД заявление постпреда США при ООН Никки Хейли о причастности России к убийству брата главы КНДР Ким Чен Ына.

«Никки Хейли хоть какие-то доказательства своим словам предоставила? Нет? Тогда пусть она, извините, идет лесом», – заявил Асмолов газете ВЗГЛЯД.

По словам Асмолова, даже то, что Ким Чен Нам был отравлен по инициативе Северной Кореи, вовсе не является установленным и подтвержденным фактом.

«В малайзийском суде слушается дело предполагаемых отравителей, оно достаточно широко освещается. Более того, это дело находится на грани развала по целому ряду причин. И за северокорейский след там скорее «топит» не обвинение, а адвокаты. Для адвокатов важно, чтобы их подзащитные избежали смертной казни», – пояснил эксперт.

По его словам, этого можно достичь, если заявить, что они просто «несчастные девочки, которых таинственные северокорейские агенты ужасным образом охмурили». «А поскольку допросить этих северокорейских агентов нельзя, пожалуйста, оправдайте обвиняемых», – заключил Асмолов.

Ранее в понедельник Хейли заявила, что Россия якобы помогла спецслужбам КНДР убить брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ.