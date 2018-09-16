На Западном берегу Иордана в результате нападения погиб американец

Мужчина, который погиб в воскресенье при нападении палестинца у входа в торговый центр на Западном берегу реки Иордан, оказался гражданином США, сообщил американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

«Америка скорбит, потому что один из наших граждан был жестоко убил палестинским террористом. Ари Фульд был убежденным защитником Израиля и американским патриотом. Он представлял все самое лучшее, что есть в наших двух странах, нам будет его очень не хватать», – передает его слова ТАСС.

Речь идет о нападении 17-летнего палестинца, который с ножом атаковал 40-летнего мужчину у входа в торговый центр в районе Гуш-Эцион на Западном берегу Иордана. Мужчина был госпитализирован, но позже скончался.

Нападавшего ранило из огнестрельного оружия некое гражданское лицо, подростка «обезвредили», как сообщили местные СМИ.