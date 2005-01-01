Жителям швейцарской деревушки решили ежемесячно раздавать по 2,6 тыс. долларов

В швейцарской деревне Рейнау с населением 1,3 тыс. человек стартует эксперимент, в рамках которого местным жителям будут ежемесячно выдавать почти 2,6 тыс. долларов в качестве базового дохода вне зависимости от их занятости.

Как сообщает британская газета The Sun, на эксперимент согласились более половины жителей Рейнау. Инициатором эксперимента в отдельно взятой деревне стала швейцарский режиссер Ребекка Паниан. По ее словам, принять участие в проекте захотели более 100 деревень, однако выбор именно на Рейнау – «мини-Швейцарию со смешанным населением».

Сообщается, что жители деревни в возрасте до 18 лет смогут рассчитывать на выплату, размер которой составит 640 долларов, а максимальную выплату в почти 2,6 тыс. долларов смогут получать люди старше 25 лет.

Два года назад на референдуме большинство швейцарцев высказались против реализации данной идеи в рамках всей страны.