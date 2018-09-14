РПЦ осудила Константинополь за разрешение повторного брака для священников

Константинопольский патриархат «попрал всеправославное согласие», разрешив священникам повторный брак, заявил Священный синод Русской православной церкви.

Синод заявил, что решение Константинополя вызвало в РПЦ «особую скорбь», поскольку решение священного синода Константинопольской церкви о допустимости повторного брака для клириков нарушает «святые каноны».

Как подчеркнула РПЦ, Константинополь фактически решил отвергнуть итоги Критского собора 2016 года, хотя сам же и добивался их признания от остальных поместных церквей, передает РИА «Новости».

Священный синод РПЦ в пятницу собрался на внеочередное заседание в связи с планами Константинопольского патриарха Варфоломея создать новую церковь на Украине.

В июле 2016 года сообщалось, что Священный синод РПЦ признал Собор православных церквей на Крите важным событием. При этом, по мнению РПЦ, собор нельзя рассматривать как Всеправославный.

Участвовать в Соборе на предлагаемых Константинопольским патриархатом условиях отказались Болгарская, Антиохийская (Сирия), Грузинская и Русская церкви.