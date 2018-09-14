Боец ММА Марат Балаев получил гражданство России

Южноосетинский боец смешанных единоборств в полулегком весе Марат Балаев получил российское гражданство.

«Я ждал российского паспорта около 20 лет, и вот вчера мне его вручили в Северной Осетии. Этому предшествовала огромная работа многих людей. Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства главы республики Вячеслава Битарова, который дал указание разобраться в вопросе. Теперь чувствую себя твердо стоящим на ногах, это непередаваемые эмоции», – цитирует Балаева ТАСС.

42-летний спортсмен заявил, что скоро вернется в Петербург, где пропишется в новой квартире. В Северной столице Балаев жил в последние годы.

«Когда я освободился, у меня не было ни жилья, ни паспорта. Сейчас уже все налаживается, и я могу сказать, что добился чего-то в жизни. Я не богатый, пока бездоходный, но приношу пользу людям, и у самого все нормально складывается, несмотря ни на что», – пояснил боец.

Балаев провел в колонии 10 лет за кражу и избиение заключенного, после чего приступил к тренировкам. В 40 лет спортсмен выиграл чемпионский титул, а 8 сентября одержал победу на турнире по смешанным единоборствам ACB-89. В профессиональной карьере Балаева девять побед и одно поражение.

Родители Балаева уехали из Северной Осетии во времена СССР в Туркмению, там он родился и начал заниматься вольной борьбой в училище олимпийского резерва. В 1994 году, не заменив советский паспорт на российский, он приехал в Северную Осетию. С тех пор спортсмен никуда не мог выехать без паспорта. В 2017 году он получил гражданство Южной Осетии.