Три пациента умерли от рака после пересадки органов от донора с онкологией

Три человека, которым случайно пересадили органы от женщины, больной раком, скончались в течение нескольких лет.

53-летняя женщина умерла от инсульта в 2007 году и пожертвовала почки, легкие, печень и сердце пациентам, нуждающимся в трансплантации органов. Врачи не знали, что у нее был рак груди. В течение шести лет после трансплантации погибли четыре из пяти реципиентов, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование ученых Университета Тюбингена и университетского медицинского центра в Амстердаме.

Пациент, которому пересадили сердце, умер от сепсиса. Три других рецепиента умерли от рака молочной железы, который распространился на их здоровые органы. Лишь одному пациенту с пересаженными органами удалось выжить – он вовремя избавился от пересаженной почки и прошел курс реабилитации.

Медики доказали с помощью ДНК-тестов, что одна из рецепиенток заболела раком после пересадки органов. После этого о раке рассказали остальным пациентам.

Эксперты утверждают, что шанс получить рак от донора органов крайне невелик ­– примерно 1 к 10 тысячам. По их мнению, это первый случай в истории, когда один пациент заразил раком четырех реципиентов.