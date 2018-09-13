Павленского отпустили из французской тюрьмы

Суд во Франции принял решение отпустить из тюрьмы российского художника-акциониста Петра Павленского, обвиняемого в поджоге банка.

В четверг в парижском Дворце правосудия прошло заседание по делу Павленского, сообщает RFI. Суд принял решение отпустить художника из-под стражи под судебный контроль, Павленский обязан отмечаться в полиции.

Следующее заседание по делу Павленского назначено на 10 января 2019 года.

Представитель Банка Франции также заявил, что возможна подача иска против Павленского, после того, как художник в зале суда обвинил финучреждение в спонсировании «уничтожения 35 тыс. человек».

«Я хочу сказать две вещи. Первая: Банк Франции – это не банк для бедных, а символ уничтожения всех революционных начал, который профинансировал уничтожение 35 тыс. человек. Второе: для меня не имеет значения, освободит меня суд или нет», - заявлял он.

Напомним, что Павленского и его гражданскую жену Ольгу обвинили в преднамеренном поджоге национального банка Франции и поместили под стражу. Позднее Павленский рассказал о пытках во французской тюрьме.