СК опроверг вызов экс-главы МЧС Пучкова на допрос

Информация о вызове экс-главы МЧС Владимира Пучкова на допрос не соответствует действительности, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По уголовным делам, находящимся в производстве СК, Владимир Пучков не допрашивался ни в качестве свидетеля, ни в каком-либо ином статусе», – передает ТАСС слова Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пучкова допросили в качестве свидетеля по одному из уголовных дел.

Пучков был заместителем главы МЧС с 2007 по 2012 год. С 2012 по 2018 год он возглавлял ведомство. С 18 мая 2018 года на должность министра назначен Евгений Зиничев.