Нефть подешевела после удорожания на статистике из США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вниз в рамках коррекции, после того, как в среду минэнерго США сообщило о значительном снижении запасов топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,55%, составив 79,3 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,72%, составив 69,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».