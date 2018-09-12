Варшава пообещала продолжить увольнять выпускников МГИМО из польского МИД

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что в Варшаве считают «очевидностью» увольнение бывших выпускников МГИМО из МИД страны и, скорее всего, такая политика будет продолжаться.

По его словам, увольнение бывших выпускников МГИМО из польского МИД – «не новость», так как это происходит на протяжении «последних лет», передает РИА «Новости».

Посол Польши подчеркнул, что Варшава считает «нежелательным», чтобы бывшие выпускники МГИМО занимали руководящие посты в министерстве иностранных дел страны, потому что «они обучались еще в Советском Союзе».

Более того, Марчиняк отметил, что в Варшаве это считают «очевидностью» и, скорее всего, такая политика будет продолжаться.

В понедельник польский министр иностранных дел Яцек Чапутович похвалился тем, что из его ведомства уволили почти всех сотрудников, окончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).

Напомним, МГИМО является одним из лучших вузов России и мира. Его выпускниками в частности являются глава МИД России Сергей Лавров и официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.