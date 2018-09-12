МИД Украины выразил протест Москве

Спикер МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Киев выражает протест Москве из-за утверждения приговора украинцу Роману Сущенко.

«Иллюзий относительно «приговора» журналисту Сущенко не было. Незаконное и политическое решение. Выражаем протест России, боремся дальше», – написала Беца в Twitter.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал законным приговор осужденному за шпионаж гражданину Украины Роману Сущенко.

В июне Сущенко был приговорен Мосгорсудом к 12 годам строго режима. По данным ФСБ, он, будучи сотрудником украинской разведки, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.