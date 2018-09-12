ВС утвердил приговор украинцу Сущенко

Приговор осужденному за шпионаж гражданину Украины Роману Сущенко признан Верховным судом России законным.

«Приговор суда первой инстанции признать законным и обоснованным», – цитирует постановление судьи ТАСС.

Приговор вступил в силу.

Верховный суд рассматривал жалобу на вынесенный Сущенко приговор. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в деле содержатся материалы с грифом «секретно».

В июне Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. По данным ФСБ, он, будучи сотрудником украинской разведки, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.

После ареста в Киеве журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского звучали предложения об обмене его на Сущенко.