Путин провел встречу с врио главы Приморского края

Президент России Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко социально-экономическую ситуацию в регионе.

«Про выборы говорить сейчас не будем», – сказал Путин, начиная встречу, которая состоялась уже за полночь по местному времени, передает ТАСС.

«Знаю, что у вас второй тур предстоит», – обратился Путин к Тарасенко. «Думаю, все у вас будет в порядке», – добавил он.

Президент также пообещал помощь в ликвидации последствий недавних циклонов и вызванных ими подтоплений.

«В августе была активная циклоническая деятельность, [паводком] затронуло порядка 12 муниципальных образований, 7,5 тыс. человек пострадали, 34 гектара сельхозугодий пропало, ущерб по дорожной инфраструктуре, по предварительной оценке МЧС, составил 720 млн рублей», – сказал врио губернатора на встрече с главой государства.

По его словам, порядка 117 млн рублей в настоящее время выплачивается пострадавшим гражданам.

«Готовим поручения во все министерства, поскольку помощь нужна», – отметил Тарасенко. «Сейчас делаем все оценки (прежде всего по ущербу для домохозяйств), делаем как можно быстрее, потому что зима на носу», – добавил он.

Глава региона также сообщил, что отдельно ведется работа по обустройству новой дамбы, а также подготовлено обращение в правительство с просьбой о поддержке в плане реконструкции мостов, многие из которых пострадали или были полностью снесены наводнением.

«Хорошо, будем помогать», – отреагировал Путин.