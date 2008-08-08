США разрабатывают бронемашины, которые «изменят принципы ведения войны»

Армия США собирается разработать прототипы новых легких бронемашин под обозначением «Мобильная защищенная огневая мощь» (МЗОМ), пишет National Interest.

Новейшие бронемашины должны изменить принципы ведения наземной войны и превзойти российские аналоги, передает «ИноСМИ».

«Подвижность повышает вашу смертоносность и делает вас менее уязвимым, поскольку вы можете нанести удар по противнику до того, как он подорвет вашу способность к перемещению», – сказал замначальника штаба G-9 Командования боевой подготовки Рики Смит.

Он не уточнил, какой вес будет у новой машины, но заметил, что разработчики хотят достичь оптимального баланса между «убойностью, подвижностью и выживаемостью». Высшее армейское руководство США утверждает, что МЗОМ будет прочнее и лучше своего российского аналога – десантной самоходной пушки 2С25 «Спрут-СД», которая весит около 20 тонн и обладает 125-миллиметровым гладкоствольным орудием.

В статье говорится, что американские танки «Абрамс», несмотря на свое вооружение и броню, с трудом справляются с поддержкой пехоты из-за своего веса и ограниченной подвижности.

По словам Смита, из-за этого военные формирования нуждаются в легко развертываемой и стремительно передвигающейся огневой поддержке, в связи с чем было принято решение разрабатывать МЗОМ.

Военное руководство отметило, что необходимо разработать именно мобильную боевую платформу, способную к быстрому развертыванию. Утверждается, что МЗОМ создаются с учетом того, чтобы две такие бронемашины смогли поместиться на военно-транспортном самолете С-17.

По словам официальных представителей американских ВС, к 2019 году армия должна заключить две сделки о разработке и производстве МЗОМ в качестве первого этапа перед созданием прототипов различными поставщиками. Создание первоначальных прототипов ожидается в течение 14 месяцев с момента заключения контракта, говорится в заявлении армии.

Контракт на разработку МЗОМ стремятся получить BAE Systems и General Dynamics Land Systems.

В докладе Globalsecurity говорится, что основное орудие бронемашины «должно быть уравновешено для стрельбы на ходу, а системы наведения и управления огнем должны быть приспособлены для любых погодных условий, включая ночные».

Стратегия армии США по модернизации боевых машин подчеркивает необходимость в адаптации технологии крупнокалиберных орудий к легким машинам. В стратегии говорится о легком 120-миллиметровом орудии XM360, разработанном для ныне закрытой программы «Боевые системы будущего». Сейчас орудие рассматривается для БМНП или будущих танков, однако его технология может подойти и для работы над МЗОМ, где необходима большая огневая мощь при минимальном весе, отмечается в статье.

В конце 2015 года армия США опубликовала «Стратегию модернизации боевых машин», акцент в которой был сделан на «недостающие звенья» в арсенале американских сухопутных сил. В 2016 году армия сообщила предприятиям американского ОПК о пожеланиях в части создания новой сухопутной боевой машины – МЗОМ.