Средневзвешенный курс доллара приблизился к 70 рублям

Средневзвешенный курс доллара, по которому Банк России устанавливает официальный курс, на 11.30 мск в понедельник, 10 сентября, вырос на 83,99 копейки и составил 69,8685 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «завтра» к 12.47 вырос на 9,5 копейки – до 80,8850 рубля, следует из данных Московской биржи.

Тем временем курс евро евро обновил максимум с марта 2016 года, поднявшись выше 81 рубля.

Как сообщает Reuters, рубль при открытии торгов понедельника отметился на худшем за 2,5 года уровне – 70,16 за доллар, из-за геополитических рисков и на фоне текущего снижения ЕМ-валют, но доллар быстро откатился к уровням пятничного закрытия – участники рынка отмечают значительное корпоративное предложение валюты выше отметки 70,00.

Основным раздражающим фактором для рубля остается неопределенность с западными санкциями, также против него риски ускорения политики повышения ставок ФРС и неурегулированный торговый спор между США и Китаем.