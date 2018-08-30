В Хабаровском крае введут новые соцгарантии для людей предпенсионного возраста

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт заявил, что региональные власти разработают новые социальные гарантии для людей предпенсионного возраста.

«Обещаю, мы не только сохраним региональные льготы! Я поручил разработать новые социальные гарантии для людей предпенсионного возраста», – сказал Шпорт, передает ТАСС.

Как напомнил глава региона, президент в обращении отметил важность соблюдения трудовых прав людей, которые в ближайшие годы выйдут на пенсию, и сообщил о внедрении специальных программ переобучения. В Хабаровском крае, заявил губернатор, будут разработаны такие программы, также он пообещал жестко пресекать дискриминацию граждан предпенсионного возраста при приеме на работу.

Шпорт добавил, что не должны пострадать при выходе на пенсию и коренные малочисленные народы севера. О сохранении условий для них также упоминал президент.

«Сегодня мы уже начали большую работу по изменению регионального законодательства. Все инициативы направлены на улучшение качества жизни. Мы будем выносить свои предложения и на федеральный уровень. Считаю, что это нужно делать грамотно, оперативно, профессионально. Пенсионная реформа касается сотен тысяч жителей Хабаровского края, и их интересы для меня первостепенны», – добавил губернатор.

В настоящее время в Хабаровском крае, по данным регионального правительства, для пожилых граждан предусмотрены такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте, в том числе междугороднего сообщения. Кроме того, на них распространяются льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте и газификации, льготы на приобретение лекарств, на изготовление и ремонт зубных протезов, обеспечение протезами.

Для ветеранов труда предусмотрены компенсации в размере 50% расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на оплату услуг связи и другие.

В среднем денежный эквивалент мер соцподдержки для граждан пожилого возраста и ветеранов составляет более 2 тыс. рублей в месяц.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала телеобращение президента России Владимира Путина, в котором он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - 65 лет.